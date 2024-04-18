مباشر الدوري الأوروبي - روما (1)-(0) ميلان.. جووووول مانشيني الأول
الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وفاز روما ذهابا بهدف دون رد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 12: جوووول مانشيني يسجل الأول لروما بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم
بداية اللقاء
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