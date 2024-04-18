مباشر الدوري الأوروبي - روما (1)-(0) ميلان.. جووووول مانشيني الأول

الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

ميلان - روما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز روما ذهابا بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 12: جوووول مانشيني يسجل الأول لروما بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم

بداية اللقاء

ميلان روما الدوري الأوروبي
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