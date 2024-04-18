مباشر الدوري الأوروبي - أتالانتا (0)-(1) ليفربول.. جووووول صلاح

مباشر الدوري الأوروبي - روما (1)-(0) ميلان.. جووووول مانشيني الأول

تشكيل الدوري الأوروبي - تغيير وحيد في وسط روما.. وجيرو يقود هجوم ميلان

تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي

حوار في الجول - مشجع اختبأ داخل سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة بدون تذكرة