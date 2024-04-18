انتهت في الدوري الأوروبي - أتالانتا (0)-(1) ليفربول
الخميس، 18 أبريل 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا ضد ليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وفاز أتالانتا ذهابا 3-0 في أنفيلد.
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ق 67 خروج صلاح ونزول ديوجو جوتا
ق 41: هدف لأتالانتا ألغي بداعي التسلل
ق 37: صلاح يهدر انفرادا تاما
ق 7 جووووول صلاح يسجل من علامة الجزاء
ق 5 ركلة جزااء لليفربول
بداية المباراة
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