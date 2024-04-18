مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) زد.. الشوط الثاني

الخميس، 18 أبريل 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد زد في الجولة 18 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 44: بينية من مصطفى سعد لعبد الرحمن البانوبي الذي سدد على يمين الحارس مسجلا الثاني

ق 27: عرضية تمر من الجميع وتصل لمحمد إسماعيل الذي سدد كرة مرت بجوار القائم

ق 19: جووول أووول تصويبة صاروخية من أحمد الصغيري تسكن شباك الإسماعيلي

ق 2: عرضية من نادر فرج وتسديدة من عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء يبعدها علي لطفي لركنية ببراعة.

بداية اللقاء

زد الإسماعيلي الدوري المصري
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