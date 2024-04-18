انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (2)-(0) فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد فاركو في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

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ق 26 جووول محمود رزق يسجل الثاني

ق 3 جوووول أحمد عاطف يسجل الأول بعد تمريرة من علي زعزع

بداية المباراة