مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) الاتحاد.. الشوط الثاني
الخميس، 18 أبريل 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا ثامنا برصيد 23 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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انطلاق الشوط الثاني
ق32 جووووول الرد السريع من عمرو صالح
ق30 جوووول أحمد ياسر ريان يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
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