مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) الاتحاد.. الشوط الثاني

الخميس، 18 أبريل 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - المهدي سليمان

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا ثامنا برصيد 23 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.

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انطلاق الشوط الثاني

ق32 جووووول الرد السريع من عمرو صالح

ق30 جوووول أحمد ياسر ريان يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الاتحاد
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