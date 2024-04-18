انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) الاتحاد.. تعادل جديد
الخميس، 18 أبريل 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا ثامنا برصيد 23 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
--------------------
انتهت
ق 89: تصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء من مروان عثمان تمر بجوار القائم الأيسر للاتحاد
ق 74: تسديدة من مابولولو لكن دون خطورة على مرمى محمد بسام
انطلاق الشوط الثاني
ق32 جووووول الرد السريع من عمرو صالح
ق30 جوووول أحمد ياسر ريان يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ستاد الجونة الأقرب لـ الترسانة وديروط.. كيف يخطط اتحاد الكرة للمباريات الفاصلة مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(0) المقاولون العرب.. جووووول التشكيل - حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون مواعيد مباريات الجمعة 19 أبريل.. مواجهة لـ الأهلي في إفريقيا لكرة السلة ومباراة في الدوري ومرموش فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة شكري بقطع في الرباط الصليبي محمود عاشور: فوجئت بإيقافي.. وحكام دوليون كبار يخافون من كشف الحقائق بعد 8 مباريات.. زد يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الإسماعيلي