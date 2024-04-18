انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) الاتحاد.. تعادل جديد

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا ثامنا برصيد 23 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة.

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انتهت

ق 89: تصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء من مروان عثمان تمر بجوار القائم الأيسر للاتحاد

ق 74: تسديدة من مابولولو لكن دون خطورة على مرمى محمد بسام

انطلاق الشوط الثاني

ق32 جووووول الرد السريع من عمرو صالح

ق30 جوووول أحمد ياسر ريان يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة