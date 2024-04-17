انتهت الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) الجيش.. إنبي (0)-(0) الداخلية

يستضيف البنك الأهلي فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 18 وفي نفس التوقيت يواجه إنبي فريق الداخلية.

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 28 نقطة بينما الداخلية يتذيل الترتيب بـ 9 نقاط، أما طلائع الجيش ففي المركز الثاني عشر بـ 21 نقطة والبنك الأهلي بالمركز الثالث عشر بـ 18 نقطة.

---------------------------------------

البنك الأهلي (0)-(1) طلائع الجيش

نهاية المباراة

ق90 أبو جبل يتصدى لركلة جزاء

ق88 ركلة جزاء لطلائع الجيش في الوقت القاتل

ق74 جوووول يسري وحيد يتقدم لطلائع الجيش بتسديدة رائعة

ق50 الجيش يدفع بالثنائي محمد هاني وأحمد عبد الرحمن بدلا من دياوارا وحسن مجدي

ق47 توقف المباراة بسبب إصابة حسن مجدي لاعب طلائع الجيش وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 إصابة محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش بعد كرة مشتركة مع بامبو

ق24 بطاقة صفراء لخالد سطوحي مدافع طلائع الجيش

ق18 بطاقة صفراء لأيمن أشرف مدافع البنك الأهلي

ق9 تسديدة قوية من موسى دياوارا ولكن مرت أعلى العارضة

ق4 بطاقة صفراء لعاصم صلاح مدافع البنك الأهلي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

====================

إنبي (0)-(0) الداخلية

نهاية المباراة

ق68 عرضية من محمد حمدي لاعب إنبي ولكن يتصدى لها محمد مجدي بنجاح

ق47 تسديدة من كليفن أكينمولا لاعب الداخلية ولكن أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 محمد مجدي ينقذ مرمى الداخلية من هدف محقق

25 تسديدة من أحمد يوسف لاعب إنبي ولكن بعيدة عن المرمى

ق15 ربع ساعة هادئة وانحصار اللعب في منتصف الملعب

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا