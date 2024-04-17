استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) الجيش.. إنبي (0)-(0) الداخلية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

كريم بامبو - طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 18 وفي نفس التوقيت يواجه إنبي فريق الداخلية.

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 28 نقطة بينما الداخلية يتذيل الترتيب بـ 9 نقاط، أما طلائع الجيش ففي المركز الثاني عشر بـ 21 نقطة والبنك الأهلي بالمركز الثالث عشر بـ 18 نقطة.

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البنك الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش

نهاية الشوط الأول

ق31 إصابة محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش بعد كرة مشتركة مع بامبو

ق24 بطاقة صفراء لخالد سطوحي مدافع طلائع الجيش

ق18 بطاقة صفراء لأيمن أشرف مدافع البنك الأهلي

ق9 تسديدة قوية من موسى دياوارا ولكن مرت أعلى العارضة

ق4 بطاقة صفراء لعاصم صلاح مدافع البنك الأهلي

انطلاق المباراة

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إنبي (0)-(0) الداخلية

نهاية الشوط الأول

ق39 محمد مجدي ينقذ مرمى الداخلية من هدف محقق

25 تسديدة من أحمد يوسف لاعب إنبي ولكن بعيدة عن المرمى

ق15 ربع ساعة هادئة وانحصار اللعب في منتصف الملعب

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري المصري البنك الأهلي طلائع الجيش إنبي الداخلية
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