مباشر أبطال آسيا - العين (1)-(0) الهلال.. ركلة جزااااء
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
--
ق 22: ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس محمد العويس على سفيان رحيمي.
شوف الهدف|#العين الإماراتي يتقدم 1-0 #الهلال السعودي .. سفيان رحيمي في الدقيقة 6 في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا#العين_الهلال #قنوات_الكاس pic.twitter.com/3UuSsYN5aP— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2024
ق 6: جوووول أووووول.. سفيان رحيمي ينفرد ويسدد على يمين الحارس الهدف الأول.
بداية اللقاء
نرشح لكم
تشكيل أبطال آسيا - رحيمي يقود العين.. والحمدان أساسي مع الهلال تأجيل لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية تقارير: لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا قد يتأجل الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يكتسح مضيفه قطر بخماسية في الشوط الثاني مدرب الصين السابق يعترف بتلقي رشاوى تتجاوز 10 ملايين دولار أستراليا أول المتأهلين لكأس آسيا بخماسية ضد لبنان.. وفوز قاتل يقرب فلسطين مواعيد مباريات الثلاثاء 26 مارس 2024 - مصر ضد كرواتيا.. ووديات قوية في أوروبا