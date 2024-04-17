مباشر أبطال آسيا - العين (1)-(0) الهلال.. ركلة جزااااء

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 22: ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس محمد العويس على سفيان رحيمي.

ق 6: جوووول أووووول.. سفيان رحيمي ينفرد ويسدد على يمين الحارس الهدف الأول.

بداية اللقاء

الهلال العين دوري أبطال آسيا
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