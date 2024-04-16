استراحة أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند (2)-(0) أتليتكو مدريد.. نهاية الشوط الأول

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دورتموند أمام أتليتكو مدريد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

لمتابعة مباراة دورتموند أمام أتليتكو مدريد دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق38 جوووووووول ماكسي يسجل الهدف الثاني لدرتموند بعد تسديدة صاروخية

ق33 جوليان براندت يسجل الهدف الأول لدورتموند بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق27 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بوروسيا دورتموند عن طريق سابيتزر لكن مرت أعلى العارضة.

ق4 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح بوروسيا دورتموند عن طريق سابيتزر لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

انطلاق المباراة