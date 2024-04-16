استراحة أبطال أوروبا – برشلونة (1)-(1) باريس.. نهاية الشوط الأول

استراحة أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند (2)-(0) أتليتكو مدريد.. نهاية الشوط الأول

تشكيل أبطال أوروبا - سانشو أساسي بقميص دورتموند.. وجريزمان وموراتا يقودان أتليتكو مدريد

تشكيل باريس – مبابي يقود الهجوم ضد برشلونة.. و3 تغييرات من إنريكي

تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام باريس سان جيرمان

مؤتمر أنشيلوتي: القلق من مواجهة مانشستر سيتي؟ لا شيء يبقيني مستيقظا إلا العشاء الثقيل

توخيل: نملك الأفضلية على أرسنال.. ونحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى

مؤتمر بيلينجهام: يجب أن نتحلى بالشجاعة.. وهذا أخطر شيء في مانشستر سيتي

مؤتمر برناردو سيلفا: هذه هي دوافعنا قبل مواجهة ريال مدريد