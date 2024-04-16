استراحة أبطال أوروبا – برشلونة (1)-(1) باريس.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق 41: إنذار لـ مبابي ولـ مارتينيز
ق 40: جووووووول ديمبيلي والتعادل
ق 34: خروج يامين جمال ونزول إينيجو مارتينيز
ق 29: طرد أراوخو
ق 28: تير شتيجن يتألق أمام مبابي
ق 12: جووووووووووووول رافينيا والأول
انطلاق المباراة
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