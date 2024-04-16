استراحة الدرجة الثانية - بتروجت (2)-(0) راية.. حرس الحدود (1)-(1) غزل المحلة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

تنطلق منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

إذ يضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

ويتصدر بتروجت الترتيب بـ 54 نقطة بينما غزل المحلة يحل ثانيا بـ 44 نقطة بينما وادي دجلة وحرس الحدود ولافيينا لكل منهم 43 نقطة.

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الترتيب الحالي بناء على النتائج الحالية

1- بتروجت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- حرس الحدود 45 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- لافيينا 43 نقطة

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بتروجت (2)-(0) راية

نهاية الشوط الأول

ق24 جووووول سامح إبراهيم يغزز التقدم

ق7 جوووول حمدي حمدان يقرب بتروجت من التأهل الرسمي

انطلاق المباراة

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حرس الحدود (1)-(1) غزل المحلة

نهاية الشوط الأول

ق23 جووووول محمد جابر يسجل التعادل لغزل المحلة

ق22 ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد رفعت ريفو لاعب غزل المحلة

ق7 جووووووول أول من محمود أبو جودة لاعب حرس الحدود

انطلاق المباراة

الدرجة الثانية دوري المحترفين
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