مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد إيفرتون
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد منافسه إيفرتون في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ27 نقطة.
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