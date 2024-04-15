استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(0) إيفرتون.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

كول بالمر - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد منافسه إيفرتون في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ27 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول جاكسون بعد تسلمه الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى.

ق 30: جووووول الهاتريك من بالمر بعد خطأ فادح من بيكفورد في التمرير وهو خارج المرمى ليسددها بالمر مباشرة في المرمى.

ق 18: جوووول آخر من بالمر بعد متابعة رائعة لتصدي بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ليضع الهدف الثاني برأسية.

ق 12: جوووول رائع من كول بالمر بعدما مر الكرة من بين قدمي مدافع إيفرتون وتبادل تمرير الكرة مع نيكولاس جاكسون ثم سدد من خارج منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

بداية المباراة

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي كول بالمر
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