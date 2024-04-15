مباشر كرة يد - الأهلي (36)-(20) بي إم سي الكونغولي.. الشوط الثاني
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 19:28
كتب : FilGoal
يلعب فريق رجال الأهلي لكرة اليد أمام بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي السوبر الإفريقي.
وينتظر الزمالك الفائز من تلك المباراة لمواجهته غدا الثلاثاء في المباراة النهائية.
لمشاهدة المباراة من هنا
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ق26 تقدم مستمر والنتيجة 36-20
ق16 تقدم الأهلي بنتيجة 25-16
الشوط الثاني
ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 17-9
ق20 تقدم الأهلي بنتيجة 12-4
انطلاق المباراة
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