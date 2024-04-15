مباشر كرة يد - الأهلي (17)-(9) بي إم سي الكونغولي.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

يلعب فريق رجال الأهلي لكرة اليد أمام بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي السوبر الإفريقي.

وينتظر الزمالك الفائز من تلك المباراة لمواجهته غدا الثلاثاء في المباراة النهائية.

لمشاهدة المباراة من هنا

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ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 17-9

ق20 تقدم الأهلي بنتيجة 12-4

انطلاق المباراة

كرة يد الأهلي السوبر الإفريقي
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