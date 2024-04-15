انتهت الدوري المصري – الزمالك (2)-(1) الأهلي.. فوز الأبيض

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 10 للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

وبدأ جمهور الفريقين في التوافد على مدرجات استاد القاهرة بداية من الساعة الرابعة عصرا.

ووصلت حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة قبل قليل، وكذلك وصلت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب المباراة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

تشكيل الأهلي

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تشكيل الزمالك

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المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف

ق 87: جووووول الثاني من الجزيري

ق 80: نزول سيف جعفر بدلا من ناصر ماهر

ق 79: تسديدة من عبد القادر يمسك بها عواد

ق 76: فرصة خطيرة من وسام أبو علي

ق 74: جووووول عبد القادر والتعادل

ق 72: تسديدة من رضا سليم بعد عرضية عمر كمال تمر أعلى العارضة

ق 70: خروج محمد هاني ونزول عبد القادر

ق 65: نزول سيد عبد الله ومحمد شحاتة بدلا من أحمد حمدي وعبد الله السعيد

ق 65: ضغط أحمر قوي

ق 55: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 54: ركلة جزاااء لسيف الجزيري بعد عرقلة من قبل رامي ربيعة

ق 48: إنذار لعبد المنعم بعد مشادة مع الجزيري

ق 46: تسديدة أولى من السولية

دخول مصطفى الزناري في صفوف الزمالك بدلا من أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني

دخول عمرو السولية، ووسام أبو علي ورضا سليم بدلا من كريم وليد، وأنتوني موديست، وطاهر محمد طاهر مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووووول أول سيف الدين الجزيري

ق 38: خطأ لصالح موتيابا والسعيد يسدد المخالفة بعيدا عن المرمى

ق 24: عرضية من معلول يبعدها عواد وتمر من أمام موديست

ق 21: إنذار لكريم وليد بعد تدخل على ناصر ماهر

ق 17: خروج زيزو ونزول موتيابا

ق 14: عودة زيزو للملعب

ق 11: سقوط زيزو مجددا ويطالب بالتغيير

ق 6: خطورة من الزمالك عن طريق زيزو بعد خروج مصطفى شوبير من المرمى

ق 5: عرضية من طاهر ورأسية من عمر كمال تمر جوار المرمى

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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