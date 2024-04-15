استراحة الدوري المصري – الزمالك (1)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 10 للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

وبدأ جمهور الفريقين في التوافد على مدرجات استاد القاهرة بداية من الساعة الرابعة عصرا.

ووصلت حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة قبل قليل، وكذلك وصلت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب المباراة.

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تشكيل الأهلي

تشكيل الزمالك

المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

ق 44: جووووول أول سيف الدين الجزيري

ق 38: خطأ لصالح موتيابا والسعيد يسدد المخالفة بعيدا عن المرمى

ق 24: عرضية من معلول يبعدها عواد وتمر من أمام موديست

ق 21: إنذار لكريم وليد بعد تدخل على ناصر ماهر

ق 17: خروج زيزو ونزول موتيابا

ق 14: عودة زيزو للملعب

ق 11: سقوط زيزو مجددا ويطالب بالتغيير

ق 6: خطورة من الزمالك عن طريق زيزو بعد خروج مصطفى شوبير من المرمى

ق 5: عرضية من طاهر ورأسية من عمر كمال تمر جوار المرمى

انطلاق المباراة