خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي

يواصل إمام عاشور تأهيله من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف للعودة للمشاركة مع الأهلي في المباريات من جديد.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في فترة التوقف الدولي السابقة.

وعلم FilGoal.com إن حالة إمام عاشور قد تحسنت بشكل كبير وفرص تواجده في مواجهة الذهاب ضد مازيمبي قائمة.

وتتوقف إمكانية مشاركة عاشور ضد مازيمبي على زوال الألم بشكل كامل ومشاركته في التدريبات الجماعية قبل السفر من أجل أن يلعب المباراة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

بعد القمة سيسافر الأهلي إلى الكونغو الديموقراطية من أجل مواجهة مازيمبي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.