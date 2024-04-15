خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي

يحاول الجهاز الطبي للأهلي تجهيز لاعب الفريق مروان عطية لمواجهة مازيمبي.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

ويلقتي الأهلي مع مازيمبي خارج معلبه يوم الجمعة المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com إن مروان سيخضع لفحص طبي جديد وأشعة رنين مغناطيسي غدا الثلاثاء للوقوف على تعافيه من الإصابة وإمكانية مشاركته ضد مازيمبي.

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي لمعرفة ما إذا كانت مشكلة العضلة الضامة لمروان عطية لا تزال متواجدة أم تعافى بشكل نهائي.

وتعرض مروان عطية للإصابة خلال مباراة زد الماضية وغادر الملعب في الشوط الثاني.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر عقد جلسة مع مروان عطية وأكد له خلالها أنه يحتاج لجهود اللاعب في مباراة مازيمبي أكثر من لقاء القمة.

وأن مشاركته أمام الزمالك قد تؤدي إلى تفاقم إصابته وبالتالي غيابه عن مباراة مازيمبي

لذلك كولر فضل عدم ضم مروان عطية لقائمة مباراة الزمالك لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل استعدادا لمباراة مازيمبي يوم السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المكرز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

ويسافر الأهلي إلى الكونغو عقب القمة من أجل مواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.