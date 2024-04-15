خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 12:55

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - مروان عطية

يحاول الجهاز الطبي للأهلي تجهيز لاعب الفريق مروان عطية لمواجهة مازيمبي.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلقتي الأهلي مع مازيمبي خارج معلبه يوم الجمعة المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com إن مروان سيخضع لفحص طبي جديد وأشعة رنين مغناطيسي غدا الثلاثاء للوقوف على تعافيه من الإصابة وإمكانية مشاركته ضد مازيمبي.

أخبار متعلقة:
هل أهدر مهاجمو ليفربول فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مدرب سام مرسي يحصد جائزة الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة أرسنال قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة برشلونة

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي لمعرفة ما إذا كانت مشكلة العضلة الضامة لمروان عطية لا تزال متواجدة أم تعافى بشكل نهائي.

وتعرض مروان عطية للإصابة خلال مباراة زد الماضية وغادر الملعب في الشوط الثاني.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر عقد جلسة مع مروان عطية وأكد له خلالها أنه يحتاج لجهود اللاعب في مباراة مازيمبي أكثر من لقاء القمة.

وأن مشاركته أمام الزمالك قد تؤدي إلى تفاقم إصابته وبالتالي غيابه عن مباراة مازيمبي

لذلك كولر فضل عدم ضم مروان عطية لقائمة مباراة الزمالك لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل استعدادا لمباراة مازيمبي يوم السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المكرز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

ويسافر الأهلي إلى الكونغو عقب القمة من أجل مواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مروان عطية الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أسوان لـ في الجول: قدمنا استئنافا ضد إيقاف القيد.. والنادي له الحق وليس أياجوا خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" مواعيد مباريات الإثنين 15 إبريل - الزمالك ضد الأهلي.. وعودة دوري المحترفين وكيل فيتوريا: اتحاد الكرة توصل لاتفاق لجدولة الشرط الجزائي ثم فؤجئنا بتصريحاتهم قائمة الممنوعات للجمهور في قمة الدوري بين الزمالك والأهلي خبر في الجول - "مازيمبي أهم من القمة".. كواليس جلسة كولر مع مروان عطية لاستبعاده أمام الزمالك مدرب الإسماعيلي: سنعاني لآخر مباراة في الدوري.. والشيخ سيحصل على عدد دقائق أكبر
أخر الأخبار
أسوان لـ في الجول: قدمنا استئنافا ضد إيقاف القيد.. والنادي له الحق وليس أياجوا 2 دقيقة | الدوري المصري
ثنائي دفاع سيتي جاهز للمشاركة ضد ريال مدريد 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي 16 دقيقة | الكرة المصرية
فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي 35 دقيقة | الكرة المصرية
هل أهدر مهاجمو ليفربول فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب سام مرسي يحصد جائزة الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس