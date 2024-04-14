مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) فيوتشر.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 14 أبريل 2024 - 18:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: العارضة تمنع تصويبة قوية من عبد الرحمن مجدي
ق 34: الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو يتراجع عن قراره ويلغي البطاقة الحمراء.
ق 33: بطاقة حمراء لمحمد حسن بعد تدخل قوي على عمرو السيسي
ق 28: جووول أحمد عاطف يسجل الأول لفيوتشر منفردا بالمرمى
ق 21: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف
ق 19: جووول أووول.. النقاز يباغت الحارس بعرضية تسكن الشباك.
ق 7: مطالبات بركلة جزاء لفيوتشر بسبب لمسة يد على المدافع
بداية اللقاء
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