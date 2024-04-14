انتهت حسم الدوري الألماني - باير ليفركوزن (5)-(0) فيردر بريمن

يستعد باير ليفركوزن لحسم الدوري الألماني بمواجهة فيردر بريمن وإنهاء حقبة بايرن ميونيخ التي دامت لـ 11 عاما.

ليفركوزن على الصدارة برصيد 76 نقطة من 28 مباراة، وبايرن ميونيخ فاز بمباراته هذه الجولة ضد كولن ولكن وقت لا ينفع الندم.

الفارق 13 نقطة قبل انطلاق المباراة الحالية، والمتبقي 5 جولات فقط في عمر المسابقة أي 15 نقطة، وبالتالي إن فاز ليفركوزن يحسم الدوري الليلة رافعا الفارق إلى 16 نقطة.

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ق 90 فيرتز يكمل الهاتريك بخامس الأهداف

ق 83 جووووول فيرتز يضيف الرابع

ق 68 جووووول الثالث من فلوريان فيرتز

تشاكا يضيف الثاني لباير ليفركوزن ويقربهم من حسم اللقب #الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/FU7aQcbwmn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2024

ق 60 جووووول جرانيت تشاكا يسجل الثاني

استراحة

ق 25 جووووول فيكتور بونيفاس يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق 23 يوناس هوفمان يسقط داخل المنطقة.. ركلة جزاء لليفركوزن بعد العودة للفيديو

ق 17 جرانيت تشاكا يسدد من بعيد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 9 بييرو هينسابي يسدد ولكن الحارس مايكل زيتيرير يتصدى

بداية المباراة