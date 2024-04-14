مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) المصري.. قندوسي يهدر

التشكيل – الشامي في هجوم المصري.. وتغييران في سيراميكا كليوباترا

خبر في الجول - للمطالبة بمستحقاته المالية.. باتشيكو يتقدم بشكوى ضد بيراميدز

قمة الدوري - كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والأهلي.. القناة والمعلق والحكم

مواعيد مباريات الأحد 14 أبريل 2024.. مواجهتان بالدوري وصراع القمة في إنجلترا

مصدر من الحكام يشرح لـ في الجول سبب اختيار نور الدين لإدارة القمة.. وحقيقة اعتزاله بعدها

خبر في الجول - قرار من كولر لمحاربة الإرهاق قبل مواجهة الزمالك

إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي

خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك