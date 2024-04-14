مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) المصري.. قندوسي يهدر
الأحد، 14 أبريل 2024 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق 60: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية قندوسي أعلى العارضة تمر بسلام على مرمى جاد
ق 55: جووول معتز زدام يسجل الأول بتصويبة صاورخية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10. تبديل لسيراميكا كليوباترا بدخول خالد صبحي بدلا من محمد شكري الذي تعرض للإصابة.
ق7. تبديل مبكر للمصري بدخول كريم العراقي بدلا من أحمد عيد الذي تعرض للإصابة وخرج باكيا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
التشكيل – الشامي في هجوم المصري.. وتغييران في سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - للمطالبة بمستحقاته المالية.. باتشيكو يتقدم بشكوى ضد بيراميدز قمة الدوري - كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والأهلي.. القناة والمعلق والحكم مواعيد مباريات الأحد 14 أبريل 2024.. مواجهتان بالدوري وصراع القمة في إنجلترا مصدر من الحكام يشرح لـ في الجول سبب اختيار نور الدين لإدارة القمة.. وحقيقة اعتزاله بعدها خبر في الجول - قرار من كولر لمحاربة الإرهاق قبل مواجهة الزمالك إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك