مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) المصري.. قندوسي يهدر

الأحد، 14 أبريل 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف واحتفال صديق أوجولا ضد زد - الصور من حساب سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 60: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية قندوسي أعلى العارضة تمر بسلام على مرمى جاد

ق 55: جووول معتز زدام يسجل الأول بتصويبة صاورخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10. تبديل لسيراميكا كليوباترا بدخول خالد صبحي بدلا من محمد شكري الذي تعرض للإصابة.

ق7. تبديل مبكر للمصري بدخول كريم العراقي بدلا من أحمد عيد الذي تعرض للإصابة وخرج باكيا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سيراميكا كليوباترا المصري الدوري المصري
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