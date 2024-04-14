سكاي: هذه حقيقة طلب جولير الرحيل من ريال مدريد

كشفت شبكة سكاي سبورتس حقيقة طلب أردا جولير لاعب ريال مدريد رحيله من النادي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أردا جولر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في الشبكة أن الجناح التركي لم يطلب على الإطلاق الرحيل من النادي الملكي معارا.

وشدد رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يضع كل تركيزه مع ريال مدريد في أخر الأسابيع من الموسم حتى يساعد الفريق.

وفي نفس السياق أقر رومانو بأن ستكون هناك محادثات مع النادي عقب انتهاء الموسم الحالي.

راديو ماركا يرى المقابل

يرى راديو ماركا من خلال الصحفي رامو ألفاريز أن لاعب فنربخشة السابق قد طلب الرحيل من النادي.

ووفقا لألفاريز فإن جولير قد أخبر ريال مدريد برغبته في الرحيل عن الفريق بالموسم المقبل بسبب قلة مشاركاته.

وأشار ألفاريز إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد رحب بفكرة رحيل جولير عن الفريق على سبيل الإعارة ويبقى الآن اتخاذ إدارة النادي للموقف النهائي.

جولير انضم لريال مدريد قادما من فنربخشة في بداية الموسم بعد صراع مع برشلونة على ضمه.

اللاعب التركي تعرض لأكثر من إصابة عضلية أبعدته لفترة طويلة في بداية الموسم.

وشارك جولير في 7 مباريات مع الفريق منذ بداية الموسم واحدة منهم فقط كانت كأساسي وتمكن من تسجيل هدف بمرمى سيلتا فيجو.

وتوج جولير مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني والذي شارك خلاله في مباراة نصف النهائي ضد أتليتكو مدريد.