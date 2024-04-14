استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) كريستال بالاس.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 14 أبريل 2024 - 14:55
كتب : FilGoal
يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة، بينما كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية الشوط الأول
ق34 تسديدة رائعة من صلاح ولكن هندرسون يتألق
ق29 لويس دياز كاد أن يسجل التعادل ولكن هندرسون يتألق
ق27 إندو يستغل خطأ الدفاع في ركنية ويسدد ولكن العارضة تمنع التعادل
ق18 روبرتسون ينقذ ليفربول من الثاني من على خط المرمى
ق14 جوووول أول للضيوف عن طريق إيزي
انطلاق المباراة
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