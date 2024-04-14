انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) كريستال بالاس.. خسارة الريدز

الأحد، 14 أبريل 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

ماك أليستر - ليفربول - شيفيلد

يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة، بينما كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق87 هندرسون يتصدى لرأسية إيليوت

ق75 جونز يهدر هدفا محققا بعد انفراد تام

ق73 جوتا يهدر بغرابة

ق66 خروج نونيز ودياز ومشاركة جوتا وجاكبو

ق55 تصدي هندرسون الخرافي أمام تسديدة نونيز

ق48 مشاركة أرنولد بدلا من برادلي المصاب

ق47 إصابة برادلي

انطلاق الشوط الثاني ومشاركة سبوسلاي

نهاية الشوط الأول

ق34 تسديدة رائعة من صلاح ولكن هندرسون يتألق

ق29 لويس دياز كاد أن يسجل التعادل ولكن هندرسون يتألق

ق27 إندو يستغل خطأ الدفاع في ركنية ويسدد ولكن العارضة تمنع التعادل

ق18 روبرتسون ينقذ ليفربول من الثاني من على خط المرمى

ق14 جوووول أول للضيوف عن طريق إيزي

انطلاق المباراة

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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