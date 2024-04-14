استراحة الدوري الفرنسي - لو هافر (0)-(0) نانت.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 14 أبريل 2024 - 12:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لو هافر ضد نانت في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت بالمباراة

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نهاية الشوط الأول

محاولات بدون خطورة على كلا المرميين.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت
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