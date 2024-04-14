مباشر الدوري الفرنسي - لو هافر (0)-(0) نانت.. بداية المباراة
الأحد، 14 أبريل 2024 - 12:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لو هافر ضد نانت في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.
ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت بالمباراة
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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