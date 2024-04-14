راديو ماركا: أردا جولير أبلغ ريال مدريد برغبته في الرحيل

كشف رامو ألفاريز الصحفي بإذاعة راديو ماركا عن رغبة أردا جولير لاعب ريال مدريد في الرحيل عن الفريق.

أردا جولر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفقا لألفاريز فإن جولير قد أخبر ريال مدريد برغبته في الرحيل عن الفريق بالموسم المقبل بسبب قلة مشاركاته.

وأشار ألفاريز إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد رحب بفكرة رحيل جولير عن الفريق على سبيل الإعارة ويبقى الآن اتخاذ إدارة النادي للموقف النهائي.

جولير انضم لريال مدريد قادما من فنربخشة في بداية الموسم بعد صراع مع برشلونة على ضمه.

اللاعب التركي صاحب الـ 19 عاما تعرض لأكثر من إصابة عضلية أبعدته لفترة طويلة في بداية الموسم.

وشارك جولير في 7 مباريات مع الفريق منذ بداية الموسم واحدة منهم فقط كانت كأساسي وتمكن من تسجيل هدف بمرمى سيلتا فيجو.

وتوج جولير مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني والذي شارك خلاله في مباراة نصف النهائي ضد أتليتكو مدريد.