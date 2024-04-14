راديو ماركا: أردا جولير أبلغ ريال مدريد برغبته في الرحيل

الأحد، 14 أبريل 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

أردا جولير - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

كشف رامو ألفاريز الصحفي بإذاعة راديو ماركا عن رغبة أردا جولير لاعب ريال مدريد في الرحيل عن الفريق.

أردا جولر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفقا لألفاريز فإن جولير قد أخبر ريال مدريد برغبته في الرحيل عن الفريق بالموسم المقبل بسبب قلة مشاركاته.

وأشار ألفاريز إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد رحب بفكرة رحيل جولير عن الفريق على سبيل الإعارة ويبقى الآن اتخاذ إدارة النادي للموقف النهائي.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - 9 مباريات باليوم الأول.. الأهلي يفتتح مشواره بمواجهة جرين الكونغولي كرة سلة - بعد خسارة الملحق الأول.. موقف منتخبي مصر 3×3 من أولمبياد باريس تشافي: خطونا خطوة للأمام بعد إعلان رحيلي.. وكوبارسي لا يشعر بالإرهاق اسكواش - تفوق مصري قبل مواجهات ربع نهائي بلاك بول للرجال والسيدات

جولير انضم لريال مدريد قادما من فنربخشة في بداية الموسم بعد صراع مع برشلونة على ضمه.

اللاعب التركي صاحب الـ 19 عاما تعرض لأكثر من إصابة عضلية أبعدته لفترة طويلة في بداية الموسم.

وشارك جولير في 7 مباريات مع الفريق منذ بداية الموسم واحدة منهم فقط كانت كأساسي وتمكن من تسجيل هدف بمرمى سيلتا فيجو.

وتوج جولير مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني والذي شارك خلاله في مباراة نصف النهائي ضد أتليتكو مدريد.

ريال مدريد أردا جولير
نرشح لكم
راديو ماركا: نجل أنشيلوتي يتلقى عرضا لتدريب إشبيلية.. وموقفه من الرحيل سكاي: هذه حقيقة طلب جولير الرحيل من ريال مدريد بيان من مايوركا بشأن واقعة العنصرية خلال مواجهة ريال مدريد تشافي: خطونا خطوة للأمام بعد إعلان رحيلي.. وكوبارسي لا يشعر بالإرهاق الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان أنشيلوتي: مايوركا يملك ما لا يهزمه فيه الكثير.. وهذا ما قلته لـ أجيري
أخر الأخبار
روما يعلن تحسن الحالة الصحية لـ نديكا ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل فيتوريا: اتحاد الكرة توصل لاتفاق لجدولة الشرط الجزائي ثم فؤجئنا بتصريحاتهم ساعة | منتخب مصر
قائمة الممنوعات للجمهور في قمة الدوري بين الزمالك والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
حسم الاسكوديتو الـ20 في الدربي؟ إنتر يتعادل مع كالياري قبل لقاء ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - "مازيمبي أهم من القمة".. كواليس جلسة كولر مع مروان عطية لاستبعاده أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: سنعاني لآخر مباراة في الدوري.. والشيخ سيحصل على عدد دقائق أكبر 2 ساعة | الدوري المصري
المباريات المتبقية - سيتي وأرسنال وليفربول.. كل الطرق تؤدي إلى توتنام 3 ساعة | تقرير في الجول
في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي في القمة ضد الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك