بقيادة جنوب إفريقية وحضور وائل رياض.. زد يكرّم ناشئيه بعد التتويج بدوري مواليد 2005

كرّم مجلس إدارة نادي زد ناشئيه بعد التتويج بلقب دوري مواليد 2005 لموسم 2023 - 2024.

وتصدر مواليد زد 2005 المسابقة برصيد 63 نقطة ليحقق أول ألقاب الموسم الجاري.

وشهد التكريم تواجد هيثم عبد العظيم وسيف زاهر الرئيس التنفيذي، وكل من أحمد عبد الله وعلاء نبيل وحمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد.

كما تواجد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر لمواليد 2005 وعلاء عبده المدرب العام.

ومن جانبه أشاد حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، بتتويج فريقه باللقب لأول مرة في تاريخه.

ويرى صدقي أن التتويج بالدوري قبل أسبوع من نهايته دليل على نجاح خطة الإدارة في تطبيق منظومة احترافية بقطاع الناشئين بهدف إمداد الفريق الأول بأفضل المواهب الشابة.

ويقود الجنوب إفريقي إيان تايلر القيادة الفنية لفريق زد للناشئين.

وتضم قائمة فريق زد مواليد 2005 عدد 20 لاعبًا وهم: عبد المنعم تامر شعبان، سيف وفاقي محمد، أحمد عبدالعزيز سيف، محمد عبدالمنعم محمد، يوسف أشرف فوزي، مروان محمد أحمد، عبدالرحمن صبري عبدالمنعم، أحمد رمضان محمدي، عمر ياسر أمين، بدر جمال قرني كتشكيل أساسي، بينما البدلاء عبدالرحمن عصام عبدالعليم، أحمد محمد خالد، عبدالحليم وائل، أحمد زهدي، عبدالرحمن محمود محمد، عبدالله عبيد، أبو بكر أحمد، محمد ياسر، عبدالحميد أحمد.