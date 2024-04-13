انتهت في الدوري الإسباني - قادش (0)-(1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة برشلونة مع قادش في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

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ق 80 رافينيا بدلا من فيرمين لوبيز

ق 62 لامين يامال وبيدري وجول كوندي بدلا من فيكتور روكي وهيكتور فورت وأندرياس كريستنسن

ق 54 خوانمي يتعادل لقادش ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 37 جووووول جواو فيليكس يسجل الأول لبرشلونة

بداية المباراة