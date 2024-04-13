بايرن يستعيد الانتصارات بثلاثية في كولون.. ودورتموند يهزم جلادباخ

السبت، 13 أبريل 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد مونشنجلادباخ

استعاد بايرن ميونيخ الانتصارات في الدوري الألماني بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين وحقق الفوز على كولون بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر والذي سيلعب ضد فيردر بريمن.

ويتوج باير ليفركوزن بالدوري الألماني رسيما في حالة فوزه على بريمن غدا الأحد.

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بينما تجمد رصيد كولون عند النقطة 22 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية بايرن سجلها كل من رفاييل جيريرو في الدقيقة 65، وتوماس مولر في الدقيقة 90+3.

في مباراة أخرى فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة 31 في المركز الـ11.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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