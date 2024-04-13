انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

السبت، 13 أبريل 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الملكي

ق 72: الثاني يضيع مرة أخرى

ق 64: نزول فينيسيوس

ق 61: ماذا أهدرت دياز

ق 48: جوووووول تشواميني والأول

ق 34: العارضة تمنع بيلينجهام من التسجيل

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال مايوركا
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