انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي
السبت، 13 أبريل 2024 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الملكي
ق 72: الثاني يضيع مرة أخرى
ق 64: نزول فينيسيوس
ق 61: ماذا أهدرت دياز
ق 48: جوووووول تشواميني والأول
ق 34: العارضة تمنع بيلينجهام من التسجيل
انطلاق المباراة
نرشح لكم
قبل مواجهة مانشستر سيتي.. قذيفة تشواميني تؤمن فوز ريال مدريد على مايوركا هدية لـ برشلونة.. أتليتكو يضرب جيرونا بثلاثية تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس ورودريجو على مقاعد البدلاء.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد مايوركا تشافي: علينا الحفاظ على أراوخو قائمة برشلونة – ظهور أول لمدافع سنغالي وغياب ثلاثي قبل مباراة قادش آس: ناتشو يدرس الرحيل بعد غضبه من عدم إشراكه ضد سيتي هل يحضر لمفاجأة؟ أنشيلوتي عن ميليتاو: تذكروا ماذا فعلت بـ خضيرة في دوري الأبطال أنشيلوتي: بيلنجهام لا ينقصه شيء.. والأولوية لمباراة مايوركا وليس مانشستر سيتي