انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. قذيفة تشواميني تؤمن فوز ريال مدريد على مايوركا

تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس ورودريجو على مقاعد البدلاء.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد مايوركا

قائمة برشلونة – ظهور أول لمدافع سنغالي وغياب ثلاثي قبل مباراة قادش

آس: ناتشو يدرس الرحيل بعد غضبه من عدم إشراكه ضد سيتي