انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي
السبت، 13 أبريل 2024 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الجولة 31 من الدوري الإسباني.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الملكي
ق 72: الثاني يضيع مرة أخرى
ق 64: نزول فينيسيوس
ق 61: ماذا أهدرت دياز
ق 48: جوووووول تشواميني والأول
ق 34: العارضة تمنع بيلينجهام من التسجيل
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان أنشيلوتي: مايوركا يملك ما لا يهزمه فيه الكثير.. وهذا ما قلته لـ أجيري انتهت في الدوري الإسباني - قادش (0)-(1) برشلونة قبل مواجهة مانشستر سيتي.. قذيفة تشواميني تؤمن فوز ريال مدريد على مايوركا هدية لـ برشلونة.. أتليتكو يضرب جيرونا بثلاثية تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس ورودريجو على مقاعد البدلاء.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد مايوركا
أخر الأخبار
نهاية موسم كومان للإصابة 4 ساعة | الكرة الأوروبية