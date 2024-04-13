انتهت في الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(2) مانشستر يونايتد

السبت، 13 أبريل 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

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ق 65 جووول برونو يسجل التعادل مجددا من ركلة جزاء

ق 46 نزول أماد ديالو بدلا من جارناتشو

ق 38 جوووول جاستن كلويفرت يعيد التقدم لبورنموث

ق 31 جوووول برونو فيرنانديز يسجل التعادل

ق 16 جوووول دومينيك سولانكي يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
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