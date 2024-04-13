انتهت في الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(2) مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات الأحد 14 أبريل 2024.. مواجهتان بالدوري وصراع القمة في إنجلترا

تين هاج: أهدرنا الكثير من النقاط بلا مبرر.. وماجواير كان يعاني

شامبيونشيب - الكل يرفض الفوز.. إبسويتش يستغل تعثري ليستر وليدز بتعادل

بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث

من أجل الصم.. بيرن يحتفل بهدف نيوكاسل ضد توتنام بطريقة خاصة

جوارديولا بعد الخماسية: لم أتفاجئ إطلاقا.. وكل ما علينا فعله هو الفوز في مبارياتنا

مباراة تفصلهم على رقم غائب منذ 103 أعوام.. مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية

تشكيل مانشستر يونايتد - لا تعديلات من تين هاج بحثا عن فوز غائب أمام بورنموث