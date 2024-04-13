خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك

السبت، 13 أبريل 2024 - 01:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مروان عطية

يقترب مروان عطية لاعب وسط الأهلي من المشاركة مع فريقه في القمة المرتقبة أمام الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن أشعة الرنين التي خضع لها عطية أكدت سلامته وعدم وجود ما يمنع مشاركته أمام الأبيض.

وسيجري اللاعب عملية استشفاء مكثفة خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

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بعد ذلك سيحدد مارسيل كولر المدير الفني قراره بالدفع به من عدمه، حيث يريد ضمان جاهزيته لمباراة مازيمبي التالية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، يوم الإثنين 15 أبريل.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

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