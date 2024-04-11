75 هدفا.. أحمد سيد زيزو سابع هدافي الزمالك تاريخيا

الخميس، 11 أبريل 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - الاتحاد

وصل أحمد سيد "زيزو" إلى الهدف رقم 75 في مسيرته مع الزمالك بجميع المسابقات.

وسجل زيزو هدف تقدم الزمالك ضد الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 8 لـ الدوري المصري.

وانفرد زيزو بالمركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا متفوقا على جمال حمزة صاحب الـ 74 هدفا.

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وتقدم الزمالك بهدف زيزو في الدقيقة 15 بتسديدة أرضية من زيزو على يسار الحارس المهدي سليمان، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري لـ 54 هدفا.

ويحتاج زيزو تسجيل 9 أهداف من أجل معادلة أهداف حازم إمام صاحب الـ 84 هدفا بقميص الأبيض.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك في كل المسابقات برصيد 134 هدفا.

وتضم القائمة كل من:

عبد الحليم علي 134 هدفا

حسن شحاتة 102 هدف

جمال عبد الحميد 97 هدف

علي خليل 94 هدف

علاء الحامولي 91 هدف

حازم إمام 84 هدف

أحمد سيد "زيزو" 75 هدف

جمال حمزة 74 هدف

زيزو هدافي الزمالك في الدوري الزمالك
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