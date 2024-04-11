مباشر نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال.. جوووول البديل الفوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

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ق 96 جوووول يسجل على الفور.. ناصر الدوسري يسدد في الشباك من متابعة

ق 95 ناصر الدوسري وعبد الله الحمدان بدلا من سالم الدوسري ومالكوم

ق 89 جوووول الثالث من مالكوم

ق 86 الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 84 جووول سالم الدوسري يسجل الثالث.. ولكن تقنية الفيديو تتدخل

ق 74 حامد الغامدي بدلا من صالح العمري في صفوف الاتحاد

ق 59 محمد كنو وياسر الشهراني بدلا من صالح الشهري ورينان لودي

ق 58 جوتا وحسن كادش بدلا من مد الله العليان ورومارينيو

استراحة

ق 44 جوووول سالم الدوسري يسجل الثاني بعد تمريرة من الشهري

ق 40 لمسة يد ضد بنزيمة داخل المنطقة.. وبعد المراجعة لا ركلة جزاء للهلال

ق 29 تسديدة قوية من سافيتش ولكن فوق العارضة

ق 27 صالح الشهري يسدد والمعيوف يتألق في التصدي

ق 22 حمد الله يهدر الركلة.. بونو يتصدى ولكن يتابعها المهاجم المغربي في الشباك ليسجل التعادل

ق 20 تقنية الفيديو تؤكد ركلة الجزاء

ق 19 سقوط عبد الرزاق حمد الله داخل المنطقة

ق 14 الشهري يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 5 جوووول مالكوم يسجل بعد تمريرة صالح الشهري

بداية المباراة