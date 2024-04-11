انتهت في الدوري المصري - الزمالك (3)-(0) الاتحاد السكندري

الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الـ 8 من الدوري المصري.

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ق 89 جووول الثالث يحسم اللقاء من زيزو

ق 85 مصطفى الزناري وزياد كمال بدلا من عمر جابر ونبيل عماد

ق 67 عمر الوحش وهشام صلاح وعبد الغني محمد بدلا من سيف تقا وخالد الغندور وبنجامين بواتينج

ق 67 سيف الجزيري ومهاب ياسر ومحمد شحاتة بدلا من ناصر ماهر وسامسون وأحمد حمدي

ق 56 تبديل في الاتحاد بنزول بيكالي أوبامي بدلا من أحمد القلماوي

استراحة

ق 43 جووول سامسون يسجل بلمسة رائعة فوق الحارس.. ولكن الراية ثم الفيديو يتسببان بإلغاء الهدف

ق 38 تبديل أول في صفوف الاتحاد بنزول عمرو صالح بدلا من شريف رضا

ق 34 جووووول ناصر ماهر يسجل الثاني بعد تمريرة من أحمد فتوح

ق 26 تسديدة من زيزو ولكن تصطدم بالقائم الأيسر

ق 15 هذا الهدف هو رقم 75 لزيزو مع الزمالك

ق 14 جووووول زيزو يسجل الأول بانطلاقة من الجانب الأيمن وتسديدة متقنة

ق 8 تسديدة من ناصر ماهر ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

الزمالك الاتحاد
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