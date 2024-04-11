انتهت في الدوري المصري - الزمالك (3)-(0) الاتحاد السكندري
الخميس، 11 أبريل 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الـ 8 من الدوري المصري.
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ق 89 جووول الثالث يحسم اللقاء من زيزو
ق 85 مصطفى الزناري وزياد كمال بدلا من عمر جابر ونبيل عماد
ق 67 عمر الوحش وهشام صلاح وعبد الغني محمد بدلا من سيف تقا وخالد الغندور وبنجامين بواتينج
ق 67 سيف الجزيري ومهاب ياسر ومحمد شحاتة بدلا من ناصر ماهر وسامسون وأحمد حمدي
ق 56 تبديل في الاتحاد بنزول بيكالي أوبامي بدلا من أحمد القلماوي
استراحة
ق 43 جووول سامسون يسجل بلمسة رائعة فوق الحارس.. ولكن الراية ثم الفيديو يتسببان بإلغاء الهدف
ق 38 تبديل أول في صفوف الاتحاد بنزول عمرو صالح بدلا من شريف رضا
ق 34 جووووول ناصر ماهر يسجل الثاني بعد تمريرة من أحمد فتوح
ق 26 تسديدة من زيزو ولكن تصطدم بالقائم الأيسر
ق 15 هذا الهدف هو رقم 75 لزيزو مع الزمالك
ق 14 جووووول زيزو يسجل الأول بانطلاقة من الجانب الأيمن وتسديدة متقنة
ق 8 تسديدة من ناصر ماهر ولكن بجوار القائم
بداية المباراة