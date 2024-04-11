انتهت الدوري - المصري (1)-(2) مودرن فيوتشر.. فوز قاتل

الخميس، 11 أبريل 2024 - 15:39

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر

يلعب المصري أمام مودرن فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 15 مباراة، بينما فيوتشر في المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة من 13 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق 87: جووول التقدم.. عرضية وجوزيف جوناثان يسجل الثاني لمودرن فيوتشر

ق 69: جووول التعاااادل.. معتز زدام يسجل برأسية قوية للمصري

ق 58: تصويبة قوية تمر بجوار القائم لركنية

ق 50: مرتدة سريعة لفيوتشر تصل لعاطف الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 بعد اللجوء لتقنية الفيديو محمد عادل يستمر في قراره

ق43 رفض احتساب ركلة جزاء لحسين السيد وطرد بعد تلقي الانذار الثاني بسبب إدعاء السقوط

ق39 محمود جاد يتألق أمام تسديدة عاطف

ق33 إنقاذ عرضية باسم علي من على خط المرمى من فخر الدين بن يوسف

ق27 محمود حمدي يتألق ويمنع التعادل

ق25 التعادل يضيع

ق23 جووول عاطف يسجل الأول بعد مراوغة جاد عقب خطأ فادح من باهر المحمدي

ق15 ربع ساعة سلبية

ق14 أحمد عاطف يهدر بتسديدة في منتصف المرمى

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري فيوتشر
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