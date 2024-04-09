انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(4) بيراميدز.. نهاية المباراة بتصدر المسابقة
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 21:59
كتب : FilGoal
يستضيف الجونة فريق بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق، بينما الجونة في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضهم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق87 جوووول زلاكة
ق70 جووووول رمضان صبحي من ركلة جزاء
ق68 ركلة جزاء لبيراميدز
ق67 اللجوء لتقنية الفيديو بسبب احتمالية ركلة جزاء لمصطفى فتحي
ق56 جوووول إبراهيم عادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24 إلغاء الهدف بداعي التسلل
ق23 جووووول فيستون ماييلي
ق19 جوووول مصطفى فتحي
انطلاق المباراة
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