مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) بايرن ميونيخ.. جوووووول التعادل
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقام لقاء الإياب يوم 17 أبريل الجاري في ألمانيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق19 جوووووول جنابري يتعادل
ق12 جوووووول أول من ساكا
انطلاق المباراة
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