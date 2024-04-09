مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) بايرن ميونيخ.. جوووووول التعادل

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

أرسنال ضد لوتون

يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الإياب يوم 17 أبريل الجاري في ألمانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق19 جوووووول جنابري يتعادل

ق12 جوووووول أول من ساكا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أرسنال بايرن ميونيخ
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