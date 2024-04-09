مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. جوووووووول رودريجو والثاني

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق 14: جوووووووووووول رودريجو والثاني

ق 12: جوووووووووول كامافينجا والتعادل بتسديدة اصطدمت في قدم دياز وغيرت مسارها إلى الشباك

ق 7: ضغط من سيتي وتسديدة من هالاند والحارس يتصدى

ق 2: جوووووووووووول بيرناردو والأول

ق 1: إنذار في الدقيقة الأولى لـ تشواميني

انطلاق المباراة

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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