مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. جوووووووول رودريجو والثاني
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق 14: جوووووووووووول رودريجو والثاني
ق 12: جوووووووووول كامافينجا والتعادل بتسديدة اصطدمت في قدم دياز وغيرت مسارها إلى الشباك
ق 7: ضغط من سيتي وتسديدة من هالاند والحارس يتصدى
ق 2: جوووووووووووول بيرناردو والأول
ق 1: إنذار في الدقيقة الأولى لـ تشواميني
انطلاق المباراة
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