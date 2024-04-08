مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) إنبي.. رأسية من موديست

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 2: ركنية نفذها طاهر ورأسية من موديست جوار القائم

انطلاق المباراة