مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) إنبي.. رأسية من موديست
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
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ق 2: ركنية نفذها طاهر ورأسية من موديست جوار القائم
انطلاق المباراة
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