مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) إنبي.. رأسية من موديست

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

أنتوني موديست- الأهلي ضد إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

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ق 2: ركنية نفذها طاهر ورأسية من موديست جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي إنبي الدوري المصري
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