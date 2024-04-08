انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(2) إنبي.. التعادل يحسم المباراة
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 94: جووووول الثاني لإنبي
ق 83: نزول أحمد عبد القادر وأكرم توفيق بدلا من كهربا وطاهر
ق 73: جوووووووول كهربا والثاني بعد عرضية من محمد هاني
ق 65: نزول رضا سليم ووسام أبو علي بدلا من مروان عطية وموديست
ق 64: تسديدة من السولية يمسك بها الحارس
ق 61: نزول السولية بدلا من كوكا
ق 60: جووووول التعادل يوسف لبيب
ق 58: مطالبات بركلة جزاء بعد اختراق من طاهر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 44: جووووووول كهربا والأول
ق 39: تسديدة من كهرا يردها الحارس ويتابعها مروان عطية بتسديدة قوية ترتد من الحارس مرة أخرى
ق 37: تسديدة من مروان عطية أعلى العارضة
ق 30: خروج موفق من شوبير ويبعد الكرة برأسية بعد كرة طويلة إلى رفيق كابو
ق 18: عرضية من أفشة ورأسية مهدرة من موديست
ق 17: رأسية من أحمد نادر وتصدي من شوبير
ق 15: نزول يوسف لبيب بدلا من أحمد أمين
ق 14: إصابة أحمد أمين مهاجم إنبي وخروجه في سيارة الإسعاف
ق 2: ركنية نفذها طاهر ورأسية من موديست جوار القائم
انطلاق المباراة