انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(2) إنبي.. التعادل يحسم المباراة

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الأول في إنبي - كهربا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 94: جووووول الثاني لإنبي

ق 83: نزول أحمد عبد القادر وأكرم توفيق بدلا من كهربا وطاهر

ق 73: جوووووووول كهربا والثاني بعد عرضية من محمد هاني

ق 65: نزول رضا سليم ووسام أبو علي بدلا من مروان عطية وموديست

ق 64: تسديدة من السولية يمسك بها الحارس

ق 61: نزول السولية بدلا من كوكا

ق 60: جووووول التعادل يوسف لبيب

ق 58: مطالبات بركلة جزاء بعد اختراق من طاهر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: جووووووول كهربا والأول

ق 39: تسديدة من كهرا يردها الحارس ويتابعها مروان عطية بتسديدة قوية ترتد من الحارس مرة أخرى

ق 37: تسديدة من مروان عطية أعلى العارضة

ق 30: خروج موفق من شوبير ويبعد الكرة برأسية بعد كرة طويلة إلى رفيق كابو

ق 18: عرضية من أفشة ورأسية مهدرة من موديست

ق 17: رأسية من أحمد نادر وتصدي من شوبير

ق 15: نزول يوسف لبيب بدلا من أحمد أمين

ق 14: إصابة أحمد أمين مهاجم إنبي وخروجه في سيارة الإسعاف

ق 2: ركنية نفذها طاهر ورأسية من موديست جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي إنبي الدوري المصري
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