انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(2) إنبي.. التعادل يحسم المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل

ق 94: جووووول الثاني لإنبي

ق 83: نزول أحمد عبد القادر وأكرم توفيق بدلا من كهربا وطاهر

ق 73: جوووووووول كهربا والثاني بعد عرضية من محمد هاني

ق 65: نزول رضا سليم ووسام أبو علي بدلا من مروان عطية وموديست

ق 64: تسديدة من السولية يمسك بها الحارس

ق 61: نزول السولية بدلا من كوكا

ق 60: جووووول التعادل يوسف لبيب

ق 58: مطالبات بركلة جزاء بعد اختراق من طاهر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: جووووووول كهربا والأول

ق 39: تسديدة من كهرا يردها الحارس ويتابعها مروان عطية بتسديدة قوية ترتد من الحارس مرة أخرى

ق 37: تسديدة من مروان عطية أعلى العارضة

ق 30: خروج موفق من شوبير ويبعد الكرة برأسية بعد كرة طويلة إلى رفيق كابو

ق 18: عرضية من أفشة ورأسية مهدرة من موديست

ق 17: رأسية من أحمد نادر وتصدي من شوبير

ق 15: نزول يوسف لبيب بدلا من أحمد أمين

ق 14: إصابة أحمد أمين مهاجم إنبي وخروجه في سيارة الإسعاف

ق 2: ركنية نفذها طاهر ورأسية من موديست جوار القائم

انطلاق المباراة