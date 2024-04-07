مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) مودرن فيوتشر.. انطلاق المباراة

تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم

تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك ضد فيوتشر واستدعاء محمد عاطف

في انتظار الزمالك أو فيوتشر.. دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية

انتهت طريق الزمالك وفيوتشر - دريمز (1)-(1) الملعب المالي

مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز

تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة