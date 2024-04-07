مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) مودرن فيوتشر.. انطلاق المباراة

الأحد، 07 أبريل 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - الزمالك - جوزيف نجويم - مودرن فيوتشر

يستضيف الزمالك فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق المباراة

الزمالك فيوتشر الكونفدرالية
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