انتهت الكونفدرالية - الزمالك (1)-(1) مودرن فيوتشر.. نهاية المباراة

يستضيف الزمالك فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 9 دقائق وقت بدل من الضائع

ق83 نزول زياد كمال بدلا من أحمد حمدي

ق81 نزول إيبا ودراميه بدلا من محمد فاروق ومحمد صادق

ق69 نزول زعلوك ومحمد محمود وهشام عادل وخروج علي ياسر وغنام محمد وباسم علي

ق66 جوووووول حمدي يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك

ق64 مشاركة مهاب ياسر وسامسون وخروج مصطفى شلبي والجزيري

ق60 سقوط أحمد زيزو ومطالبات بركلة جزاء

ق55 هدوء في اللقاء دون هجمات تذكر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 إصابة الثنائي علي الفيل وخالد رضا وتوقف الملعب لمدة 4 دقائق

ق43 أحمد عاطف ينقذ من على خط المرمى

ق42 سقوط لسيف الجزيري ومطالبات بركلة جزاء

ق32 محمود حمدي يمنع هدفا محققا من مصطفى شلبي

ق17 جوووووول أولمبي من جوناثان نجويم

ق16 فتوح يحول عرضية فيوتشر إلى ركنية

ق15 ربع ساعة هادئة

ق2 تسديدة أولى من مصطفى شلبي أعلى العارضة

انطلاق المباراة