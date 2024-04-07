استراحة الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) ليون.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 07 أبريل 2024 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد منافسه ليون في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.
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استراحة
ق 37: مصطفى محمد يهدر فرصة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.
استكمال مصطفى محمد للمباراة عقب علاجه.
ق 24: إصابة مصطفى محمد
ق 16: جوووول ماتيس أبلين لنانت بعد رأسية قوية عقب عرضية من فلورينت مولي.
ق 14: مصطفى محمد يهدر من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة تصدى لها أنطوني لوبيس حارس ليون.
بداية المباراة
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