استراحة الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) ليون.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 07 أبريل 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد منافسه ليون في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويبدأ الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.

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استراحة

ق 37: مصطفى محمد يهدر فرصة أخرى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.

استكمال مصطفى محمد للمباراة عقب علاجه.

ق 24: إصابة مصطفى محمد

ق 16: جوووول ماتيس أبلين لنانت بعد رأسية قوية عقب عرضية من فلورينت مولي.

ق 14: مصطفى محمد يهدر من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة تصدى لها أنطوني لوبيس حارس ليون.

بداية المباراة

نانت الدوري الفرنسي مصمطفى محمد ليون
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