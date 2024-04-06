مباشر كرة طائرة - الأهلي (2) 24-19 (0) الزمالك.. نهائي دوري السيدات

السبت، 06 أبريل 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

يلتقي الأهلي والزمالك في ثالث مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة للسيدات.

الأهلي فاز باللقاء الأول 3-0، وفاز الزمالك بالثاني بنفس النتيجة.

والفائز بهذه المباراة يتوج بطلا للدوري.

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24-19

24-18

24-17

21-16

20-16

14-11

14-10

12-10

10-9

7-5

7-4

3-2

3-1 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-11 الزمالك

24-11

24-10

17-8

13-4

12-4

12-3.. التفوق الأحمر مستمر

10-3

6-3

3-3

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-18 الزمالك

24-18

17-11

8-6 للأهلي

7-6 للأهلي

4-1

4-0 للأهلي

بداية المباراة

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