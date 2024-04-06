مباشر كرة طائرة - الأهلي (2) 24-19 (0) الزمالك.. نهائي دوري السيدات
السبت، 06 أبريل 2024 - 22:08
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي والزمالك في ثالث مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة للسيدات.
الأهلي فاز باللقاء الأول 3-0، وفاز الزمالك بالثاني بنفس النتيجة.
والفائز بهذه المباراة يتوج بطلا للدوري.
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24-19
24-18
24-17
21-16
20-16
14-11
14-10
12-10
10-9
7-5
7-4
3-2
3-1 للأهلي
نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-11 الزمالك
24-11
24-10
17-8
13-4
12-4
12-3.. التفوق الأحمر مستمر
10-3
6-3
3-3
نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-18 الزمالك
24-18
17-11
8-6 للأهلي
7-6 للأهلي
4-1
4-0 للأهلي
بداية المباراة
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